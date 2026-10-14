Мужчина отравил и убил дочь, выступавшую против его нового брака в Индии

В индийском Мумбаи 45-летнего мужчину заподозрили в убийстве 20-летней дочери, которая выступала против его повторного брака, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, он подмешал яд в еду, а затем попытался скрыть преступление, выдав произошедшее за пищевое отравление. Об этом пишет издание The Times of India.

Утром 3 октября 2026 года плотник Шариф Хан пришел к родственникам и сообщил, что его дочь Рифат не просыпается. Девушку доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Мужчина утверждал, что накануне вечером купил у уличного торговца курицу с рисом и дочери могло стать плохо после еды. Однако во время осмотра врачи обнаружили повреждения на шее девушки и заподозрили, что ее задушили. После этого правоохранительные органы задержали Хана.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина овдовел в 2025 году. У него остались трое детей: 20-летняя Рифат, 16-летняя Нузхат и 10-летний сын Ахмед. Некоторое время назад Хан решил жениться повторно, однако дочери выступили против его избранницы и предстоящей свадьбы.

По версии следствия, мужчина решил расправиться с обеими дочерьми. Он купил курицу с рисом, добавил в еду яд и накормил девушек. После этого сестры легли отдыхать на веранде.

Позже Нузхат пожаловалась на духоту и ушла спать в дом тети. Рифат потеряла сознание после отравления, после чего, как полагают следователи, отец задушил ее, пытаясь замаскировать убийство под последствия пищевого отравления. При этом Нузхат не обращалась за медицинской помощью. Поэтому пока неизвестно, успел ли подействовать яд на девушку.

Шариф Хан находится под стражей. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

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