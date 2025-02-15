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Мир

ХАМАС освободил еще троих заложников, в том числе россиянина

Палестина и Израиль , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 14:28 Фото: Shutterstock
Автомобили Красного Креста с израильскими заложниками покинули Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Армия обороны Израиля сообщает, что они уже находятся на израильской территории, сообщает Zakon.kz.

По данным BBC, освобождены 29-летний гражданин России и Израиля Александр Труфванов, 36-летний гражданин США и Израиля Саги Декель-Хен и 46-летний израильтянин Яир Хорн.

Все они были взяты в заложники 7 октября 2023 года при нападении на кибуц Нир-Оз.

В обмен на них должны быть освобождены 369 палестинских заключенных и задержанных, в том числе приговоренных к пожизненным срокам лишения свободы.

Последний обмен состоялся 8 февраля – тогда ХАМАС передал Красному Кресту троих израильских заложников.

19 января 2025 года соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу. В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложников, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 – за каждого военнослужащего.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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