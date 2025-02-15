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Мир

Плиты покосились, фундамент просел: стало известно о состоянии могилы Георгия Вицина

покосился памятник Георгия Вицина, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 20:18 Фото: wikipedia
Российские СМИ заявили о том, что за могилой народного артиста СССР Георгия Вицина на Ваганьковском кладбище плохо ухаживают, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Аргументы и факты", могила Георгия Вицина расположена на Ваганьковском кладбище вблизи колумбария, на участке № 12. Памятник представляет собой прямоугольную мраморную стелу с гравировкой, уточняет издание.

Работники кладбища отметили, что состояние могилы заметно ухудшилось: фундамент покосился и просел, плиты ограды покосились, две из них оторваны от цветника. При этом сам цветник наполнен искусственными цветами.

Известно, что у Георгия и Тамары Вициных осталась 70-летняя дочь-художница Наталья. Работники кладбища предположили, что женщине сложно ухаживать за могилой.

Георгия Вицина не стало в 2001 году в возрасте 84 лет.

Ранее сообщалось, что скончался народный артист СССР Олег Стриженов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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