Россиянка погибла на могиле Виктора Цоя
Как сообщил источник "МК в Питере", трагедия произошла вечером на Богословском кладбище.
47-летняя поклонница Виктора Цоя пришла на могилу музыканта вместе с двумя знакомыми. Предварительно, причиной гибели женщины стал алкоголь низкого качества и все участники встречи уже находились в состоянии алкогольного опьянения.
В процессе совместного времяпрепровождения женщине стало плохо – тогда ее товарищи вызвали скорую помощь и полицию.
В результате их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Знакомые погибшей рассказали, что она регулярно приходила на это кладбище к памятникам и могилам знаменитостей. "МК в Питере" рассказывал, что на могиле Виктора Цоя, а также Михаила Горшенева, часто собираются люди в нетрезвом виде.
