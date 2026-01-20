Россиянка погибла на могиле Виктора Цоя

На Богословском кладбище в Санкт‑Петербурге на могиле Виктора Цоя нашли тело женщины. Предварительно установлено, что смерть не связана с преступлением, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил источник "МК в Питере", трагедия произошла вечером на Богословском кладбище.

47-летняя поклонница Виктора Цоя пришла на могилу музыканта вместе с двумя знакомыми. Предварительно, причиной гибели женщины стал алкоголь низкого качества и все участники встречи уже находились в состоянии алкогольного опьянения.

В процессе совместного времяпрепровождения женщине стало плохо – тогда ее товарищи вызвали скорую помощь и полицию.

В результате их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Знакомые погибшей рассказали, что она регулярно приходила на это кладбище к памятникам и могилам знаменитостей. "МК в Питере" рассказывал, что на могиле Виктора Цоя, а также Михаила Горшенева, часто собираются люди в нетрезвом виде.

