Мир

Россиянка погибла на могиле Виктора Цоя

Могила Виктора Цоя, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 07:55 Фото: ВКонтакте/фан-группа Виктора Цоя
На Богословском кладбище в Санкт‑Петербурге на могиле Виктора Цоя нашли тело женщины. Предварительно установлено, что смерть не связана с преступлением, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил источник "МК в Питере", трагедия произошла вечером на Богословском кладбище.

47-летняя поклонница Виктора Цоя пришла на могилу музыканта вместе с двумя знакомыми. Предварительно, причиной гибели женщины стал алкоголь низкого качества и все участники встречи уже находились в состоянии алкогольного опьянения.

В процессе совместного времяпрепровождения женщине стало плохо – тогда ее товарищи вызвали скорую помощь и полицию.

В результате их доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Знакомые погибшей рассказали, что она регулярно приходила на это кладбище к памятникам и могилам знаменитостей. "МК в Питере" рассказывал, что на могиле Виктора Цоя, а также Михаила Горшенева, часто собираются люди в нетрезвом виде.

Ранее мы писали о том, что на фото нашли новые детали гибели туристов на перевале Дятлова.

Аксинья Титова
