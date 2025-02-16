Команда Трампа отправилась на встречу с переговорщиками из России и Украины
Высокопоставленные должностные лица администрации Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками, пишет издание Politico. Однако украинский чиновник сообщил изданию, что объявление о переговорах с Саудовской Аравией стало неожиданностью для Киева, и на данный момент планов по отправке делегации нет.
По данным Politico, США на переговорах будут представлять:
- госсекретарь Марко Рубио;
- помощник по нацбезопасности Майк Уолтц;
- спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог на этих переговорах будет отсутствовать.
"Приглашение представителей крупных стран ЕС не планируется", – говорится в публикации.
15 февраля состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А днями ранее самолет с государственным секретарем США Марко Рубио резко развернулся во время полета в Мюнхен.