Команда Трампа отправилась на встречу с переговорщиками из России и Украины

15 февраля представители администрации президента США Дональда Трампа отправились в Саудовскую Аравию для встречи с российскими и украинскими переговорщиками, сообщает Zakon.kz.

Высокопоставленные должностные лица администрации Трампа направляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками, пишет издание Politico. Однако украинский чиновник сообщил изданию, что объявление о переговорах с Саудовской Аравией стало неожиданностью для Киева, и на данный момент планов по отправке делегации нет.

По данным Politico, США на переговорах будут представлять:

госсекретарь Марко Рубио;

помощник по нацбезопасности Майк Уолтц;

спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог на этих переговорах будет отсутствовать.

"Приглашение представителей крупных стран ЕС не планируется", – говорится в публикации.

15 февраля состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А днями ранее самолет с государственным секретарем США Марко Рубио резко развернулся во время полета в Мюнхен.