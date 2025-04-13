В ЦРУ признались, что следили за Гитлером после его смерти
По информации New York Post (NYP), агенты ЦРУ предполагали, что лидер нацистской Германии мог совершить побег в Южную Америку, используя чужое имя.
"В одном из документов, который датируется октябрем 1945 года, говорится, что американское разведуправление получило сведения, в соответствии с которыми Гитлера могли укрывать в спа-отеле на территории Аргентины", – пишет газета.
ЦРУ подозревало владелицу этого заведения в возможной связи с беглым диктатором из-за ее позиции. Женщина поддерживала идеологию нацистов.
В еще одном документе, который был зарегистрирован в октябре 1955 года, представлены свидетельские показания бывшего эсэсовца Филиппа Ситроена. Он утверждал, что Гитлер выжил и переехал в Колумбию.
По словам Ситроена, в январе 1955 года лидер нацистской Германии якобы отправился в Аргентину, где скрывался под именем Адольф Шриттельмайор.
15 февраля 2025 года в соцсети X появился аккаунт Адольфа Гитлера с официальной галочкой. Вскоре страницу заблокировали. Оказалось, что ранее аккаунт взломали и на самом деле он принадлежал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.