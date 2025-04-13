В ЦРУ признались, что следили за Гитлером после его смерти

В Центральном разведывательном управлении США рассекретили документы, согласно которым после официального подтверждения смерти Адольфа Гитлера ведомство продолжало его розыск еще десять лет, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post (NYP), агенты ЦРУ предполагали, что лидер нацистской Германии мог совершить побег в Южную Америку, используя чужое имя.

"В одном из документов, который датируется октябрем 1945 года, говорится, что американское разведуправление получило сведения, в соответствии с которыми Гитлера могли укрывать в спа-отеле на территории Аргентины", – пишет газета.

ЦРУ подозревало владелицу этого заведения в возможной связи с беглым диктатором из-за ее позиции. Женщина поддерживала идеологию нацистов.

В еще одном документе, который был зарегистрирован в октябре 1955 года, представлены свидетельские показания бывшего эсэсовца Филиппа Ситроена. Он утверждал, что Гитлер выжил и переехал в Колумбию.

По словам Ситроена, в январе 1955 года лидер нацистской Германии якобы отправился в Аргентину, где скрывался под именем Адольф Шриттельмайор.

15 февраля 2025 года в соцсети X появился аккаунт Адольфа Гитлера с официальной галочкой. Вскоре страницу заблокировали. Оказалось, что ранее аккаунт взломали и на самом деле он принадлежал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.