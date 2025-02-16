Бывшая пресс-секретарь Байдена потеряла еще одну работу

Дональд Трамп продолжает зачищать Вашингтон от представителей команды Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Так, из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди уволили бывшую пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет New York Times. Впрочем, сама Жан-Пьер оставила теплые слова в адрес предыдущего коллектива на своей странице в Х. Она – первая темнокожая женщина и открытая представительница нетрадиционной ориентации на должности пресс-секретаря Белого дома.

Сам Трамп по должности занимает пост председателя совета директоров Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Но он и ранее критиковал главную театрально-концертную площадку столицы за "анти-американскую пропаганду" и обилие мероприятий, связанных с ЛГБТ. Кеннеди-центр открылся еще в 1971 году, он находится в Вашингтоне в округе Колумбия. В состав центра входят семь театров, ежегодно там проводились более двух тыс. представлений.

На днях 14 штатов США подали федеральный иск против президента Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. Они хотят оспорить роль Маска на посту главы нового Департамента эффективности государственного управления DOGE и обвиняют его в превышении полномочий, нарушающих Конституцию страны.