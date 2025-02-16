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Мир

Бывшая пресс-секретарь Байдена потеряла еще одну работу

США, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 08:10 Фото: Х/K_JeanPierre
Дональд Трамп продолжает зачищать Вашингтон от представителей команды Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Так, из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди уволили бывшую пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет New York Times. Впрочем, сама Жан-Пьер оставила теплые слова в адрес предыдущего коллектива на своей странице в Х. Она – первая темнокожая женщина и открытая представительница нетрадиционной ориентации на должности пресс-секретаря Белого дома.

Сам Трамп по должности занимает пост председателя совета директоров Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Но он и ранее критиковал главную театрально-концертную площадку столицы за "анти-американскую пропаганду" и обилие мероприятий, связанных с ЛГБТ. Кеннеди-центр открылся еще в 1971 году, он находится в Вашингтоне в округе Колумбия. В состав центра входят семь театров, ежегодно там проводились более двух тыс. представлений.

На днях 14 штатов США подали федеральный иск против президента Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска. Они хотят оспорить роль Маска на посту главы нового Департамента эффективности государственного управления DOGE и обвиняют его в превышении полномочий, нарушающих Конституцию страны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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