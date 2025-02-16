В Аргентине требуют объявить импичмент президенту страны из-за рекламы криптовалюты

Партия "Союз за родину" настаивает на импичменте президента Хавьера Милея, сообщает Zakon.kz.

Такое решение оппозиционеры приняли после публикации Милея о криптовалюте на своей странице в Х, передает местное издание Sinembago.

Фото: Х/BloqueUP_Eqs

"Участие Милея в преступлении, связанном с мошенничеством с криптовалютой, является крайне серьезным. Это беспрецедентный скандал. Блок депутатов решил представить предложение об импичменте президента", – отметила партия.

В пятницу Милей опубликовал в X информацию о криптовалюте LIBRA, которая "поможет стимулировать рост экономики Аргентины". Местные трейдеры начали скупать монету, подняв ее капитализацию до 6 млрд долларов, а затем валюта обвалилась на 94%.

Позже президент удалил пост и сообщил, что "решил больше не поддерживать проект, так как не знал его подробностей". Пользователи назвали его "скамером", а инвесторы потеряли десятки миллионов долларов.

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