В Аргентине требуют объявить импичмент президенту страны из-за рекламы криптовалюты
Фото: Instagram/javiermilei
Партия "Союз за родину" настаивает на импичменте президента Хавьера Милея, сообщает Zakon.kz.
Такое решение оппозиционеры приняли после публикации Милея о криптовалюте на своей странице в Х, передает местное издание Sinembago.
Фото: Х/BloqueUP_Eqs
"Участие Милея в преступлении, связанном с мошенничеством с криптовалютой, является крайне серьезным. Это беспрецедентный скандал. Блок депутатов решил представить предложение об импичменте президента", – отметила партия.
В пятницу Милей опубликовал в X информацию о криптовалюте LIBRA, которая "поможет стимулировать рост экономики Аргентины". Местные трейдеры начали скупать монету, подняв ее капитализацию до 6 млрд долларов, а затем валюта обвалилась на 94%.
Позже президент удалил пост и сообщил, что "решил больше не поддерживать проект, так как не знал его подробностей". Пользователи назвали его "скамером", а инвесторы потеряли десятки миллионов долларов.
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