В Ингушетии напали на бывшего высокопоставленного полицейского

В Ингушетии совершено покушение на экс-начальника полиции Карабулака Илеза Нальгиева, сообщает Zakon.kz.

Неизвестный стрелял в Нальгиева 15 февраля, после чего скрылся. Машину подозреваемого нашли сожженной в селе Сурхахи, передает Telegram-канал "112".

Нальгиев госпитализирован. Правоохранители считают, что за попыткой убийства могут стоять последователи баталхаджинской террористической секты, которые последние месяцы активизировались и совершили ряд громких преступлений. Известно, что они причастны к бойне в концертном зале "Крокус сити холл".

Нальгиев прогремел на всю Россию в 2012 году. Тогда он получил восемь лет за пытки задержанного, которого заставлял признаться в организации теракта.

Днем ранее в канадском городе Виннипег мужчина ворвался в польскую церковь и напал на священника.