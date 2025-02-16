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Мир

В Ингушетии напали на бывшего высокопоставленного полицейского

Покушение, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 12:40 Фото: pixabay
В Ингушетии совершено покушение на экс-начальника полиции Карабулака Илеза Нальгиева, сообщает Zakon.kz.

Неизвестный стрелял в Нальгиева 15 февраля, после чего скрылся. Машину подозреваемого нашли сожженной в селе Сурхахи, передает Telegram-канал "112".

Нальгиев госпитализирован. Правоохранители считают, что за попыткой убийства могут стоять последователи баталхаджинской террористической секты, которые последние месяцы активизировались и совершили ряд громких преступлений. Известно, что они причастны к бойне в концертном зале "Крокус сити холл".

Нальгиев прогремел на всю Россию в 2012 году. Тогда он получил восемь лет за пытки задержанного, которого заставлял признаться в организации теракта.

Днем ранее в канадском городе Виннипег мужчина ворвался в польскую церковь и напал на священника.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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