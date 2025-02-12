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Мир

Нападение на пастора во время церковной службы в Канаде попало на видео

нападение на пастора попало на видео, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 20:38 Фото: скриншот видео
В канадском городе Виннипег мужчина ворвался в польскую церковь и напал на священника, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CTV News, инцидент произошел 9 февраля в приходе Святого Духа.

Как уточняется, 50-летний мужчина, вооруженный ножом, подошел к алтарю во время службы и напал на 38-летнего пастора, последнему удалось скрыться невредимым. Затем злоумышленник вонзил нож в алтарь и сел на стул позади него.

"Когда подозреваемый приблизился к пастору, к счастью, он смог это заметить, – то ли увидел, что у него нож, то ли сработало его шестое чувство, – и ему удалось избежать нападения со стороны подозреваемого", – рассказал сотрудник пресс-службы полиции города Стивен Спенсер.

Задержанному предъявили обвинения в совершении нескольких преступлений, включая нападение с применением оружия. Почему он так поступил, пока неизвестно.

Между тем, в социальных сетях распространяется видео с места инцидента.

Ранее сообщалось, что американского священника собираются судить за акт экзорцизма.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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