Нападение на пастора во время церковной службы в Канаде попало на видео

В канадском городе Виннипег мужчина ворвался в польскую церковь и напал на священника, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CTV News, инцидент произошел 9 февраля в приходе Святого Духа.

Как уточняется, 50-летний мужчина, вооруженный ножом, подошел к алтарю во время службы и напал на 38-летнего пастора, последнему удалось скрыться невредимым. Затем злоумышленник вонзил нож в алтарь и сел на стул позади него.

"Когда подозреваемый приблизился к пастору, к счастью, он смог это заметить, – то ли увидел, что у него нож, то ли сработало его шестое чувство, – и ему удалось избежать нападения со стороны подозреваемого", – рассказал сотрудник пресс-службы полиции города Стивен Спенсер.

Задержанному предъявили обвинения в совершении нескольких преступлений, включая нападение с применением оружия. Почему он так поступил, пока неизвестно.

Между тем, в социальных сетях распространяется видео с места инцидента.

Ksiądz cudem uszedł z życiem!



Atak nastąpił podczas niedzielnej, wieczornej mszy świętej w kościele w Kanadzie 9 Lutego 2025.

Napastnik wbił nóż w ołtarz. Reakcja organisty i będącego na mszy oficera RCMP bezcenne.

CC: @RadioMaryja @EpiskopatNews pic.twitter.com/waMrFB1kO0 — the Voice of Republika (@voice_republika) February 10, 2025

Ранее сообщалось, что американского священника собираются судить за акт экзорцизма.