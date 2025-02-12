Нападение на пастора во время церковной службы в Канаде попало на видео
По данным телеканала CTV News, инцидент произошел 9 февраля в приходе Святого Духа.
Как уточняется, 50-летний мужчина, вооруженный ножом, подошел к алтарю во время службы и напал на 38-летнего пастора, последнему удалось скрыться невредимым. Затем злоумышленник вонзил нож в алтарь и сел на стул позади него.
"Когда подозреваемый приблизился к пастору, к счастью, он смог это заметить, – то ли увидел, что у него нож, то ли сработало его шестое чувство, – и ему удалось избежать нападения со стороны подозреваемого", – рассказал сотрудник пресс-службы полиции города Стивен Спенсер.
Задержанному предъявили обвинения в совершении нескольких преступлений, включая нападение с применением оружия. Почему он так поступил, пока неизвестно.
Между тем, в социальных сетях распространяется видео с места инцидента.
Ksiądz cudem uszedł z życiem!— the Voice of Republika (@voice_republika) February 10, 2025
Atak nastąpił podczas niedzielnej, wieczornej mszy świętej w kościele w Kanadzie 9 Lutego 2025.
Napastnik wbił nóż w ołtarz. Reakcja organisty i będącego na mszy oficera RCMP bezcenne.
CC: @RadioMaryja @EpiskopatNews pic.twitter.com/waMrFB1kO0
Ранее сообщалось, что американского священника собираются судить за акт экзорцизма.