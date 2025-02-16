Ощутимое землетрясение зафиксировали у побережья Южных Курил

Начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова заявила о том, что вблизи побережья Южных Курил произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на сейсмолога, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

"Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано 16 февраля в 18.43 (10.43 мск). Его эпицентр располагался в Тихом океане в 186 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг находился на глубине 52 километров", – рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что жители двух областей Казахстана почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла.