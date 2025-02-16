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Мир

Ощутимое землетрясение зафиксировали у побережья Южных Курил

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 17:44 Фото: wikipedia
Начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова заявила о том, что вблизи побережья Южных Курил произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на сейсмолога, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

"Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано 16 февраля в 18.43 (10.43 мск). Его эпицентр располагался в Тихом океане в 186 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг находился на глубине 52 километров", – рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что жители двух областей Казахстана почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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