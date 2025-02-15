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События

Жители двух областей Казахстана почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 09:17 Фото: wikimedia
15 февраля 2025 года на территории России зарегистрировано землетрясение. Жители Восточно-Казахстанской и Абайской областей почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла, сообщает Zakon.kz.

По данным Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, землетрясение произошло в 06:48 по времени Астаны. 

"Очаг землетрясения располагается на территории России в 1225 км на северо-восток от г. Алматы", – говорится в сообщении. 

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • с. Катон-Карагай – 3 балла;
  • с. Маркаколь – 3 балла;
  • с. Улькен-Нарын – 3 балла;
  • г. Алтай (Зыряновск) – 3 балла;
  • с. Буран – 3 балла;
  • г. Риддер (Лениногорск) – 2 балла;
  • г. Зайсан – 3 балла;
  • с. Куршим (Курчум) – 3 балла;
  • с. Самарское – 3 балла;
  • с. Кокпекти – 2 балла;
  • с. Аксуат – 2 балла;
  • с. Калбатау – 2 балла;
  • с. Бородулиха – 2 балла;
  • г. Семей – 2 балла;
  • п. Жоламан – 2 балла;
  • с. Маканчи – 2 балла;
  • с. Урджар – 2 балла;
  • г. Аягоз – 2 балла;
  • с. Бескарагай – 2 балла;
  • с. Карааул – 2 балла.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на территории Эфиопии.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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