Жители двух областей Казахстана почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла
Фото: wikimedia
15 февраля 2025 года на территории России зарегистрировано землетрясение. Жители Восточно-Казахстанской и Абайской областей почувствовали подземные толчки силой 2-3 балла, сообщает Zakon.kz.
По данным Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК, землетрясение произошло в 06:48 по времени Астаны.
"Очаг землетрясения располагается на территории России в 1225 км на северо-восток от г. Алматы", – говорится в сообщении.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- с. Катон-Карагай – 3 балла;
- с. Маркаколь – 3 балла;
- с. Улькен-Нарын – 3 балла;
- г. Алтай (Зыряновск) – 3 балла;
- с. Буран – 3 балла;
- г. Риддер (Лениногорск) – 2 балла;
- г. Зайсан – 3 балла;
- с. Куршим (Курчум) – 3 балла;
- с. Самарское – 3 балла;
- с. Кокпекти – 2 балла;
- с. Аксуат – 2 балла;
- с. Калбатау – 2 балла;
- с. Бородулиха – 2 балла;
- г. Семей – 2 балла;
- п. Жоламан – 2 балла;
- с. Маканчи – 2 балла;
- с. Урджар – 2 балла;
- г. Аягоз – 2 балла;
- с. Бескарагай – 2 балла;
- с. Карааул – 2 балла.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на территории Эфиопии.
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