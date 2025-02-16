Самолет с российскими туристами застрял в Польше на 12 часов
Причина приземления самолета AlMasria Universal Airlines, выполняющего рейс LMU-681 Шарм-эш-Шейх–Калининград, в Польше – неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области, передает пресс-служба "Росавиации".
236 пассажирам пришлось провести 12 часов в салоне самолета из-за визовых ограничений. Также польские службы заявили, что самолет не соответствует стандартам для дозаправки. Авиакомпания вела переговоры и приводила документы в порядок, все это время пассажиры оставались в самолете.
Воды хватало, но сэндвичи, предназначенные для обратного рейса, были съедены. Туалеты были закрыты из-за переполнения.
Фото: Flightradar24
16 февраля борт все же вылетел в город Калининград.
Днями ранее Boeing два дня не мог взлететь из-за уличного кота в аэропорту Италии.