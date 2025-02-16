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Мир

Самолет с российскими туристами застрял в Польше на 12 часов

Авиарейс, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 21:45 Фото: pixabay
Вечером 15 февраля Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines, выполнявший рейс UJ681 Шарм-эш-Шейх – Калининград, вынужденно сел в Познани и простоял в аэропорту около 12 часов, сообщает Zakon.kz.

Причина приземления самолета AlMasria Universal Airlines, выполняющего рейс LMU-681 Шарм-эш-Шейх–Калининград, в Польше – неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области, передает пресс-служба "Росавиации".

236 пассажирам пришлось провести 12 часов в салоне самолета из-за визовых ограничений. Также польские службы заявили, что самолет не соответствует стандартам для дозаправки. Авиакомпания вела переговоры и приводила документы в порядок, все это время пассажиры оставались в самолете.

Воды хватало, но сэндвичи, предназначенные для обратного рейса, были съедены. Туалеты были закрыты из-за переполнения.

Фото: Flightradar24

16 февраля борт все же вылетел в город Калининград.

Днями ранее Boeing два дня не мог взлететь из-за уличного кота в аэропорту Италии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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