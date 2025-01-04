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#Крушение самолета в Актау
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Мир

Российский самолет экстренно сел по пути из Египта

Аэропорт, самолет, пассажирский самолет, пассажирские самолеты, самолеты, самолеты на стоянке, аэродром, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 08:35 Фото: Zakon.kz
Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в Министерстве гражданской авиации Египта, причиной вынужденного приземления стала техническая неисправность.

На борту находились 236 пассажиров, посадка прошла благополучно.

Накануне в России самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу при посадке. А 25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета. 30 декабря стало известно, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.

Аксинья Титова
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