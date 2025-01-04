Российский самолет экстренно сел по пути из Египта
Фото: Zakon.kz
Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, сообщает Zakon.kz.
Как заявили в Министерстве гражданской авиации Египта, причиной вынужденного приземления стала техническая неисправность.
На борту находились 236 пассажиров, посадка прошла благополучно.
Накануне в России самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу при посадке. А 25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил
большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и
профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета. 30 декабря
стало известно, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.
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