Российский самолет экстренно сел по пути из Египта

Самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в Министерстве гражданской авиации Египта, причиной вынужденного приземления стала техническая неисправность.

На борту находились 236 пассажиров, посадка прошла благополучно.

Накануне в России самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу при посадке. А 25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета. 30 декабря стало известно, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.

