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Мир

Принцу Гарри грозит уголовное дело из-за лжи о наркотиках

Принцу Гарри грозит уголовное дело из-за лжи о наркотиках, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 19:14 Фото: flickr
Британскому принцу Гарри может грозить уголовное преследование в США, если подтвердится информация, что он солгал об употреблении наркотиков в заявлении на американскую визу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Mail, глава Белого дома Дональд Трамп в таком случае поддержит иск.

"Трамп убежден, что принцу Гарри грозит уголовное преследование, если будет установлено, что он солгал об употреблении запрещенных веществ в заявлении на визу", – рассказал изданию анонимный источник.

Согласно данным газеты, любому человеку, солгавшему об употреблении наркотиков в заявлении на визу США, грозит до пяти лет тюремного заключения, штраф или депортация.

"Президент сообщил, что не будет депортировать Гарри, однако нет сомнений, что он поддержит судебное преследование", – подчеркнул анонимный источник издания.

Кроме того, отмечает газета, между герцогами Сассекскими и нынешним президентом США "нет никакой любви".

Ранее сообщалось, что принцу Гарри грозит депортация из США после инаугурации Трампа.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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