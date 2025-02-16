Принцу Гарри грозит уголовное дело из-за лжи о наркотиках
Фото: flickr
Британскому принцу Гарри может грозить уголовное преследование в США, если подтвердится информация, что он солгал об употреблении наркотиков в заявлении на американскую визу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Daily Mail, глава Белого дома Дональд Трамп в таком случае поддержит иск.
"Трамп убежден, что принцу Гарри грозит уголовное преследование, если будет установлено, что он солгал об употреблении запрещенных веществ в заявлении на визу", – рассказал изданию анонимный источник.
Согласно данным газеты, любому человеку, солгавшему об употреблении наркотиков в заявлении на визу США, грозит до пяти лет тюремного заключения, штраф или депортация.
"Президент сообщил, что не будет депортировать Гарри, однако нет сомнений, что он поддержит судебное преследование", – подчеркнул анонимный источник издания.
Кроме того, отмечает газета, между герцогами Сассекскими и нынешним президентом США "нет никакой любви".
Ранее сообщалось, что принцу Гарри грозит депортация из США после инаугурации Трампа.
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