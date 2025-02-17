ООН предупредила о "спящих" опасностях во льдах трех стран

Во время таяния льдов вечной мерзлоты могут освободиться "спящие" вирусы. К встрече с некоторыми человечество пока не готово, сообщает Zakon.kz.

По словам лауреата Нобелевской премии мира, экс-советник госсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг, опасные ледники находятся в Канаде, Гренландии и в России.

"Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы. Ситуация с сибирской язвой – только один пример, но такого может быть гораздо больше", – сказал ученый Чунг.

Он напомнил, что в ООН еще несколько лет назад был опубликован отчет, в котором сообщалось о том, что в вечной мерзлоте находятся тысячи вирусов, которые могут распространиться по миру во время таяния льдов.

Ранее в Антарктиде обнаружили настоящую климатическую бомбу для планеты.