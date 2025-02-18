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Мир

Малазийка получит 100 тысяч долларов от мужа и его любовницы за развод

Деньги, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 08:44 Фото: pixabay
В Малайзии мужчину и его любовницу обязали выплатить жене более 100 тыс. долларов за разрушенный брак, сообщает Zakon.kz.

74-летний мужчина и его 38-летняя любовница заплатят 72-летней домохозяйке 107 тыс. долларов. В суде подчеркнули, что это стало наказанием за разрушение брака, который длился почти 50 лет. А имущество бывших супругов разделят поровну, пишет World of Buzz.

Помимо недвижимости между супругами поровну поделят золото и акции компаний. Такое решение суд принял, что защитить права домохозяйки, которая ради семьи и шестерых детей пожертвовала карьерой.

На суде мужчина пытался оправдаться, утверждая, что страдает импотенцией и физически не мог изменить. Однако суд не принял его доводы, так как он не предоставил никаких медицинских документов для подтверждения своих слов. Также на заседании показали переписки между мужем и любовницей, где они обсуждали будущее и планировали завести общих детей.

Жительница Китая также развелась с мужем, но за 22 тыс. долларов. На эти деньги она отправилась путешествовать. А вот беременная женщина устроила с мужем гендер-пати в парижском магазине Dior.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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