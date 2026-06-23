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Мир

Два пассажирских самолета едва не столкнулись в аэропорту Бостона

Два лайнера чудом избежали столкновения на глазах диспетчеров, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 23:17 Фото: magnific.com
В аэропорту Бостона два пассажирских самолета едва не столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Инцидент произошел 21 июня в международном аэропорту Логан, сообщает Zakon.kz.

По данным Fox News, самолет авиакомпании American Airlines уже начал взлет, когда на посадку заходил лайнер Delta Air Lines.

Экипаж Delta получил предупреждение о возможном конфликте и принял решение уйти на второй круг. По оценкам экспертов, расстояние между воздушными судами сократилось примерно до 90 м.

На борту самолета Delta находились 129 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало проверку обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что миллиардер и создатель игровой империи трагически погиб на частном самолете.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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