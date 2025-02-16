Зеленский прибыл в Арабские Эмираты
Фото: Facebook/zelenskyy.official
Ночью 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.
Со слов Зеленского, одной из целей этого визита является возвращение украинцев из плена.
"А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа", – заявил Зеленский в своих соцсетях.
В поездке его сопровождает первая леди Украины Елена Зеленская.
Official visit to the United Arab Emirates together with the First Lady @ZelenskaUA.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2025
Our top priority is bringing even more of our people home from captivity.
We will also focus on investments and economic partnership, as well as a large-scale humanitarian program. pic.twitter.com/rlVBT38TIV
Ранее о планах Зеленского посетить ОАЭ рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, Киев готовит подписание важных экономических соглашений со странами региона.
Тем временем правительственная делегация из Украины во главе со Свириденко находится в Саудовской Аравии.
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