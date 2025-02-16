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Мир

Зеленский прибыл в Арабские Эмираты

Украина, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 01:00 Фото: Facebook/zelenskyy.official
Ночью 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Со слов Зеленского, одной из целей этого визита является возвращение украинцев из плена.

"А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа", – заявил Зеленский в своих соцсетях.


В поездке его сопровождает первая леди Украины Елена Зеленская.

Ранее о планах Зеленского посетить ОАЭ рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, Киев готовит подписание важных экономических соглашений со странами региона.

Тем временем правительственная делегация из Украины во главе со Свириденко находится в Саудовской Аравии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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