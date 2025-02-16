Зеленский прибыл в Арабские Эмираты

Ночью 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Со слов Зеленского, одной из целей этого визита является возвращение украинцев из плена.

"А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа", – заявил Зеленский в своих соцсетях.





В поездке его сопровождает первая леди Украины Елена Зеленская.

Official visit to the United Arab Emirates together with the First Lady @ZelenskaUA.

Our top priority is bringing even more of our people home from captivity.

We will also focus on investments and economic partnership, as well as a large-scale humanitarian program. pic.twitter.com/rlVBT38TIV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2025

Ранее о планах Зеленского посетить ОАЭ рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, Киев готовит подписание важных экономических соглашений со странами региона.

Тем временем правительственная делегация из Украины во главе со Свириденко находится в Саудовской Аравии.