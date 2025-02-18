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Мир

Скандал разразился в туристической деревне Китая из-за искусственного снега на улицах

в провинции Сычуань не выпал снег, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 18:14 Фото: wikipedia
Туристическая деревня в провинции Сычуань, известная своими зимними пейзажами, оказалась в центре скандала после того, как туристы раскритиковали местные власти за использование ваты и мыльной воды для создания искусственного снега, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Asia One, регион столкнулся с неожиданно теплой погодой во время празднования Лунного Нового года в конце января, поэтому снег так и не выпал. Чтобы спасти ситуацию, администрация решила пойти на ухищрения.

"Мы хотели создать снежную атмосферу, но эффект оказался далек от ожидаемого, что вызвало негативную реакцию у посетителей", – говорится в заявлении.

После волны критики администрация деревни принесла извинения и начала убирать искусственный снег. Туристам предложили возмещение за билеты. В настоящее время объект временно закрыт.

Ранее сообщалось, что дожди со снегом накроют Казахстан 19 февраля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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