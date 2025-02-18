Дожди со снегом накроют Казахстан 19 февраля

Казахстанские синоптики рассказали, чем удивит погода жителей страны в предстоящую среду, 19 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на юго-востоке, северо-востоке, в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтов на севере, западе страны ожидается снег, на юго-западе – осадки (дождь, снег), на юге – дождь... По Казахстану ожидаются туман, гололед, на севере, западе – низовая метель, на юге, юго-востоке, севере – усиление ветра", – говорится в прогнозе.

О том, какой будет погода с 19 по 21 февраля 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.