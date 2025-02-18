Папа Франциск останется в больнице из-за "сложной клинической картины"

Фото: Mazur/catholicnews.org.uk

Ватикан заявил о том, что клиническая картина состояния папы Римского Франциска не позволяет выписать его из больницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The guardian, компьютерная томография грудной клетки, проведенная во второй половине дня, выявила начальную стадию двусторонней пневмонии, которая требует дополнительной медикаментозной терапии. Согласно данным издания, общее состояние 88-летнего понтифика стабильно, хотя "общая клиническая картина остается сложной". Ранее сообщалось, что на площади Святого Петра Папа Римский смог прочитать только начало проповеди из-за тяжелой формы бронхита. После его экстренно госпитализировали.

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