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События

Туман, метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде областей РК

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 20:12 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 19 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области временами туман.

Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер, порывы 17-22 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области гололед. На северо-востоке, в центре области туман. В Актау ночью и утром гололед.

Ночью и утром на севере Актюбинской области туман. В Актобе ночью и утром туман.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. В Таразе временами туман.

Утром и днем на востоке Кызылординской области гололед. На севере, в центре области туман. В Кызылорде временами туман.

На юге, востоке Костанайской области снег, низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер северный, северо-восточный утром и днем на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области снег, низовая метель. В Атырау утром и днем снег, низовая метель.

На севере Западно-Казахстанской области туман. В Уральске туман.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области снег, метель. На западе, юге области туман. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью снег, низовая метель.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области дождь, туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области, 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге области Абай туман.

На западе, севере Акмолинской области снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, севере области  туман.

Ночью и утром на юге, востоке, в центре Павлодарской области туман. В Павлодаре ночью и утром туман.

Ранее сообщалось, что дожди со снегом накроют Казахстан 19 февраля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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