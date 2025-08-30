#АЭС в Казахстане
Мир

Невероятный случай: мужчина выжил после падения с 19-го этажа

Многоэтажки, двор, закат, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 22:18 Фото: pixabay
В Днепровском районе Киева (Украина) произошел удивительный случай: 36-летний мужчина выпал из окна 19-го этажа многоэтажки и остался жив благодаря автомобилю, который смягчил удар при падении, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, инцидент произошел утром 30 августа. Очевидцы происшествия немедленно вызвали скорую помощь, увидев, как мужчина приземлился на крышу автомобиля Toyota, полностью смяв ее.

Несмотря на падение с высоты примерно 60 метров, пострадавший оставался в сознании до приезда медиков.

Фото: Киiв ИНФО

По информации полиции Днепровского района, пострадавший является местным жителем. После происшествия его госпитализировали с серьезными, но не смертельными травмами: закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота и травмой грудной клетки.

"Предварительное расследование указывает на то, что мужчина совершил прыжок с целью самоубийства", – сообщили в полиции Днепровского района.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины, побудившие киевлянина решиться на такой отчаянный шаг.

Владелец поврежденного автомобиля Toyota пока не комментировал ситуацию, но в соцсетях многие пользователи отмечают, что материальный ущерб несравним с человеческой жизнью, которую по факту спасла машина.

Ранее мы писали о том, что турист залез в фонтан Треви и стал посмешищем в Сети.

Аксинья Титова
