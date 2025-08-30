Невероятный случай: мужчина выжил после падения с 19-го этажа
По данным Oxu.Az, инцидент произошел утром 30 августа. Очевидцы происшествия немедленно вызвали скорую помощь, увидев, как мужчина приземлился на крышу автомобиля Toyota, полностью смяв ее.
Несмотря на падение с высоты примерно 60 метров, пострадавший оставался в сознании до приезда медиков.
Фото: Киiв ИНФО
По информации полиции Днепровского района, пострадавший является местным жителем. После происшествия его госпитализировали с серьезными, но не смертельными травмами: закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота и травмой грудной клетки.
"Предварительное расследование указывает на то, что мужчина совершил прыжок с целью самоубийства", – сообщили в полиции Днепровского района.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины, побудившие киевлянина решиться на такой отчаянный шаг.
Владелец поврежденного автомобиля Toyota пока не комментировал ситуацию, но в соцсетях многие пользователи отмечают, что материальный ущерб несравним с человеческой жизнью, которую по факту спасла машина.
