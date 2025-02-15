Литр гашишного масла нашли полицейские в шкафу анстанчанина

В Астане оперативники изъяли особенно крупную партию гашишного масла, сообщает Zakon.kz.

В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 36-летний гражданин, который подозревается в распространении наркотических веществ на территории города.

"При личном досмотре в кармане куртки мужчины найдены около 300 тыс. тенге. В ходе обыска в доме на кухне в шкафу обнаружены пластиковая бутылка объемом 937 мл с жидким светло-коричневым веществом, 400 пластиковых ампул, предназначенных для разлива масла, и свертки бумаги, внутри которых находилось вещество серо-зеленого цвета, предположительно, гашиш. Кроме того, в результате дополнительных следственных действий, а именно осмотра места происшествия, где, по словам задержанного, были осуществлены закладки, с нескольких адресов было извлечено два свертка, внутри каждого из которых находились четыре ампулы с наркотическим средством", – рассказали в полиции.

Согласно заключению эксперта, содержимое в бутылке и ампулах является смолой каннабиса. Тем самым из незаконного оборота изъят почти литр гашишного масла.

Установлено, что мужчине в Telegram предложили "работу" по распространению наркотиков через тайники-закладки.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Полицейские через соцсети нашли дилера с наркотиками стоимостью 30 миллионов тенге.