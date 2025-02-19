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Мир

Около 90 живых косаток лежат на берегу в австралийской Тасмании

Более 150 живых косаток лежит на берегу в австралийской Тасмании, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 08:35 Фото: Департамент природных ресурсов и окружающей среды Тасмании
В австралийской Тасмании более 150 малых косаток выбросились на берег, из них около 90 все еще живы, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, животные могли находиться на берегу от 24 до 48 часов, а спасти всех будет сложно из-за отдаленного местоположения пляжа. Причина такого их поведения неизвестна.

Фото: Департамент природных ресурсов и окружающей среды Тасмании

Эксперты по сохранению морской среды, включая ветеринаров, прибыли на место и подтвердили, что 90 косаток все еще живы.

"Это первый массовый выброс этих животных за последние 50 лет", – сказал Брендон Кларк, офицер по связям в Службе парков и дикой природы Тасмании, на пресс-конференции в Хобарте.

Первоначальные оценки показывают, что возвращение косаток в их привычную среду будет сложной операцией из-за труднодоступности места, состояния океана и проблем с доставкой специализированного оборудования в этот отдаленный район.

Ранее исследователи запечатлели, как касатки обучают детенышей охоте на тюленей.

Аксинья Титова
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