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Мир

Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Саломе Зурабишвили, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 07:37 Фото: Instagram/salome_zourabichvili
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась нападению со стороны незнакомцев, которые забросали ее яйцами на территории аэропорта столицы страны, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 18 февраля в тбилисском аэропорту, когда экс-президент Грузии возвращалась из Мюнхена.

Теперь, по данным "Первого канала Грузии", Зурабишвили подала жалобу в полицию и требует расследования.

"Мы доведем это до конца. Было заранее организованное насилие. "Грузинская мечта" не может управлять Грузией. Единственное, что они делают и могут сделать, – это принять какие-то репрессивные меры и закидать яйцами", – заявила Саломе Зурабишвили на брифинге.

Судя по ее публикациям в соцсетях, в Мюнхене Зурабишвили встречалась с проживающей там грузинской диаспорой. С ними она обсудила участие грузин со всего мира в разного уровня выборных процессах.

В начале февраля Зурабишвили посещала Батуми, чтобы поддержать студенческие протесты.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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