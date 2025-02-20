Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась нападению со стороны незнакомцев, которые забросали ее яйцами на территории аэропорта столицы страны, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 18 февраля в тбилисском аэропорту, когда экс-президент Грузии возвращалась из Мюнхена.

🇬🇪Former Georgian President Salome Zurabishvili was pelted with eggs at Tbilisi airport after returning from the Munich Conference.



She had gone there to discuss how to force Georgia into a standoff with Russia and return to power. pic.twitter.com/GPpHZIRzvr — Tony (@Cyberspec1) February 18, 2025

Теперь, по данным "Первого канала Грузии", Зурабишвили подала жалобу в полицию и требует расследования.

"Мы доведем это до конца. Было заранее организованное насилие. "Грузинская мечта" не может управлять Грузией. Единственное, что они делают и могут сделать, – это принять какие-то репрессивные меры и закидать яйцами", – заявила Саломе Зурабишвили на брифинге.

Судя по ее публикациям в соцсетях, в Мюнхене Зурабишвили встречалась с проживающей там грузинской диаспорой. С ними она обсудила участие грузин со всего мира в разного уровня выборных процессах.

Meeting with the Georgian diaspora in Munich. We discussed Georgia’s political crisis and the only way out—a new, free and fair election, where Georgians from around the world can participate. pic.twitter.com/i8M0cfn39F — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 16, 2025

В начале февраля Зурабишвили посещала Батуми, чтобы поддержать студенческие протесты.