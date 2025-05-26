Молдова наградила орденом Саломе Зурабишвили

26 мая президент Молдовы Майя Санду подписала указ о присуждении "Ордена Республики" пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Zakon.kz.

Согласно президентскому указу, награда стала признанием ее "приверженности защите демократических ценностей, продвижению человеческого достоинства, соблюдению прав человека и поддержке европейского курса Грузии.

"В знак признания силы грузинского народа мы присуждаем Орден Республики – высшую награду Молдовы – Президенту Саломе Зурабишвили. Ее руководство и преданность демократическим ценностям вдохновляют всех нас", – написала Санду в соцсети X.

Отдельным постом Санду поздравила народ Грузии с Днем независимости.

"Наш путь может быть непростым, но его стоит пройти вместе. Да здравствует Грузия!", – написала она.

Happy Independence Day to the brave people of Georgia.



Moldova stands with all who believe in freedom, dignity, and a European future. Our journeys may not always be easy—but they are worth taking, together.



საქართველოს გაუმარჯოს! — Maia Sandu (@sandumaiamd) May 26, 2025

Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. До начала политической деятельности в Грузии имела дипломатическую карьеру во Франции. Была президентом Грузии с 2018 по 2024 год, став первой женщиной, избранной на этот пост в истории страны.

Тем временем миллиардер Илон Маск разочаровался в политической деятельности.