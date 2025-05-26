#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
511.04
581.72
6.41
Мир

Молдова наградила орденом Саломе Зурабишвили

Майя Санду наградила Саломе Зурабишвили, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 04:54 Фото: rupor.md
26 мая президент Молдовы Майя Санду подписала указ о присуждении "Ордена Республики" пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Zakon.kz.

Согласно президентскому указу, награда стала признанием ее "приверженности защите демократических ценностей, продвижению человеческого достоинства, соблюдению прав человека и поддержке европейского курса Грузии.

"В знак признания силы грузинского народа мы присуждаем Орден Республики – высшую награду Молдовы – Президенту Саломе Зурабишвили. Ее руководство и преданность демократическим ценностям вдохновляют всех нас", – написала Санду в соцсети X.

Отдельным постом Санду поздравила народ Грузии с Днем независимости.

"Наш путь может быть непростым, но его стоит пройти вместе. Да здравствует Грузия!", – написала она.

Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. До начала политической деятельности в Грузии имела дипломатическую карьеру во Франции. Была президентом Грузии с 2018 по 2024 год, став первой женщиной, избранной на этот пост в истории страны.

Тем временем миллиардер Илон Маск разочаровался в политической деятельности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В аэропорту Дели рухнула крыша
Мир
03:43, 27 мая 2025
В аэропорту Дели рухнула крыша
В Иерусалиме прошел скандальный марш флагов
Мир
01:43, 27 мая 2025
В Иерусалиме прошел скандальный марш флагов
Автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле
Мир
23:29, 26 мая 2025
Автомобиль въехал в толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: