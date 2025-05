Молдова наградила орденом Саломе Зурабишвили

Согласно президентскому указу, награда стала признанием ее "приверженности защите демократических ценностей, продвижению человеческого достоинства, соблюдению прав человека и поддержке европейского курса Грузии.

Отдельным постом Санду поздравила народ Грузии с Днем независимости.

Happy Independence Day to the brave people of Georgia.



Moldova stands with all who believe in freedom, dignity, and a European future. Our journeys may not always be easy—but they are worth taking, together.



საქართველოს გაუმარჯოს!