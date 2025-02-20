В России заново расследуют убийство Михаила Лермонтова спустя 184 года

Следственный комитет (СК) России приступил к расследованию убийства драматурга Михаила Лермонтова в 1841 году. С таким требованием в январе 2025 года выступил народный артист России и депутат Николай Бурляев, сообщает Zakon.kz.

Тогда в своем обращении Бурляев заявил, что лермонтоведы, а также специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины на протяжении многих десятилетий говорили о недобросовестности следствия, которое было проведено сразу после убийства Лермонтова.

Теперь же, как стало известно изданию РИА Новости 20 февраля 2025 года, Следственный комитет откликнулся на требование депутата.

"Был отклик со стороны комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера", – сказал Бурляев.

Он также пообещал дополнительно сообщать о всех результатах.

По официальной версии, поэт погиб в возрасте 26 лет в результате дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года. По свидетельствам очевидцев, во время дуэли Лермонтов демонстративно выстрелил в воздух, однако Мартынов выстрелил прямо в грудь поэту.

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