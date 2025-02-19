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Культура и шоу-бизнес

Джаред Лето "похвастался" фото со звездами "Аноры" Борисовым и Эйдельштейном

Джаред Лето &quot;похвастался&quot; фото со звездами &quot;Аноры&quot; Борисовым и Эйдельштейном, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 14:39 Фото: Instagram/jaredleto
53-летний фронтмен 30 Seconds To Mars Джаред Лето посетил вечеринку перед премией Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA. Оставшись довольным мероприятием, актер поделился впечатлениями и серией снимков, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации в Instagram за 18 февраля 2025 года стоит небольшая подпись:

"Вот это я называю хороший вечер. Лондон, 2025. Снимки сделаны мною и друзьями".

Пост звезды Голливуда привлек внимание тем, что в кадре можно увидеть российских актеров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна, сыгравших в комедийно-драматическом фильме "Анора".

Фото: Instagram/jaredleto

Кроме того, мы уже сообщали, что Борисов номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в этом фильме. Он стал первым российским актером, номинированным на премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

Фото: Instagram/jaredleto

Также на снимках музыкант запечатлен в компании с Деми Мур, Томом Крузом, Лупитой Нионго, Томом Фордом.

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Русскоязычные пользователи Сети не заставили себя ждать и оставили много комментариев. Они уточнили, что болеют за Борисова и рады за его успех.

Ранее 57-летний британский актер Джейсон Стейтем впервые показал, как читает русскоязычные комментарии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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