Джаред Лето "похвастался" фото со звездами "Аноры" Борисовым и Эйдельштейном
В описании к публикации в Instagram за 18 февраля 2025 года стоит небольшая подпись:
"Вот это я называю хороший вечер. Лондон, 2025. Снимки сделаны мною и друзьями".
Пост звезды Голливуда привлек внимание тем, что в кадре можно увидеть российских актеров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна, сыгравших в комедийно-драматическом фильме "Анора".
Фото: Instagram/jaredleto
Кроме того, мы уже сообщали, что Борисов номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в этом фильме. Он стал первым российским актером, номинированным на премию Американской академии кинематографических искусств и наук.
Фото: Instagram/jaredleto
Также на снимках музыкант запечатлен в компании с Деми Мур, Томом Крузом, Лупитой Нионго, Томом Фордом.
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Русскоязычные пользователи Сети не заставили себя ждать и оставили много комментариев. Они уточнили, что болеют за Борисова и рады за его успех.
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