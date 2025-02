Поезд сбил стадо слонов и сошел с рельсов на Шри-Ланке

Согласно данным издания Adaderana, из-за случившегося было изменено расписание движения железнодорожного транспорта. Поезда теперь курсируют только до Хабараны, а рейс "Пулатиси" из Баттикалоа в Коломбо был отменен. Железнодорожный департамент организовал замену поезда для пассажиров "Минагая".

Местные власти и экологи призывают к усилению мер безопасности для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Между тем расследование инцидента продолжается, а специалисты изучают возможность установки дополнительных предупреждающих систем и ограждений вдоль железнодорожных путей, чтобы защитить диких животных и обеспечить безопасность пассажиров.

Six elephants dead in one incident in #SriLanka. Elephants were crossing the rail track when they were hit by a train. 2 badly injured!

No government has taken proper measures to protect our national treasure! Sad @RARE_SriLanka pic.twitter.com/sTYvIKRSZR