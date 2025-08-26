Поезд в Нигерии сошел с рельсов, вызвав панику среди пассажиров

Поезд, следовавший из Абуджи в город Кадуна, сошел с рельсов на 49-м км между станциями Кубва и Ашама, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Punchng, сразу после инцидента начались спасательные работы. Медицинский персонал и ближайшие больницы приведены в состояние готовности для оказания помощи пострадавшим.

Очевидец рассказал, что сход с рельсов произошел внезапно, вызвав панику среди пассажиров, которые бросились выбираться из поезда.



В соцсетях распространяется видео. На кадрах видно, как пассажиры самостоятельно выбираются из поврежденных вагонов. Многие несут с собой вещи, некоторые помогают друг другу эвакуироваться.

Just in: A train carrying hundreds of passengers from Kaduna to Abuja derailed, causing chaos and stranding many. No casualties were reported. pic.twitter.com/ZoSjAXJv5h — Chudé (@chude__) August 26, 2025

Ранее сообщалось, что трагедия произошла на железной дороге в ВКО.