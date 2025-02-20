#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.76
521.7
5.63
Мир

Илон Маск призвал убрать МКС с орбиты и готовиться к полету на Марс

Маск призвал убрать МКС с орбиты и готовиться к полету на Марс, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 23:31 Фото: pixabay
Миллиардер и руководитель департамента США по государственной эффективности Илон Маск призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готовить полет на Марс, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной X (бывшая Twitter).

"Пришло время начать подготовку к выведению МКС с орбиты. Она отслужила свое. Пользы от нее очень мало. Полетели на Марс", – написал Маск.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств – членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).

Российские СМИ пишут, что РФ планирует оставаться на МКС до 2028 года.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" обсудит с новой администрацией NASA будущее МКС.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Гибель 17-летней чемпионки по пауэрлифтингу из Индии попала на видео
Мир
23:14, 20 февраля 2025
Гибель 17-летней чемпионки по пауэрлифтингу из Индии попала на видео
Гарик Харламов трогательно поздравил свою супругу с днем рождения
Мир
22:11, 20 февраля 2025
Гарик Харламов трогательно поздравил свою супругу с днем рождения
Осьминог напал на австралийца, из-за чего мужчина пережил четыре паралича
Мир
21:36, 20 февраля 2025
Осьминог напал на австралийца, из-за чего мужчина пережил четыре паралича
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: