Илон Маск призвал убрать МКС с орбиты и готовиться к полету на Марс

Миллиардер и руководитель департамента США по государственной эффективности Илон Маск призвал свести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и готовить полет на Марс, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в социальной X (бывшая Twitter).

"Пришло время начать подготовку к выведению МКС с орбиты. Она отслужила свое. Пользы от нее очень мало. Полетели на Марс", – написал Маск.

It is time to begin preparations for deorbiting the @Space_Station.



It has served its purpose. There is very little incremental utility.



Let’s go to Mars. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств – членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).

Российские СМИ пишут, что РФ планирует оставаться на МКС до 2028 года.



Ранее сообщалось, что "Роскосмос" обсудит с новой администрацией NASA будущее МКС.