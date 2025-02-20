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Мир

Какие продукты помогают избегать сонливости после обеда

диетолог дала советы, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 01:35 Фото: pixabay
Британский диетолог Эмили Лиминг заявила о том, что сытный обед с большим содержанием жиров может спровоцировать дневную сонливость, а фрукты и орехи, наоборот, взбодрить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, врач сослалась на результаты исследования 2012 года, опубликованного в журнале "Физиология и поведение". В ходе него ученые проверили способность молодых водителей мужского пола управлять автомобилем после легкого (300 калорий) или плотного (900 калорий) обеда. Оказалось, что те, кто съел более плотный обед, в целом чувствовали себя более сонными – это подтвердили результаты сканирования мозга.

Издание отмечает, что обильный прием пищи с избытком жиров стимулировал у испытуемых выработку гормонов, вызывающих сонливость. Чтобы избежать этого, доктор Лиминг порекомендовала на обед потреблять сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, крупы) и легкий белок (курицу, хумус или творог).

Кроме того, диетолог советует завершить прием пищи фруктами или небольшим количеством орехов. Они помогут насытить организм энергией, не вызывая чувства переполненности желудка.

Ранее об опасности диеты после Нового года рассказала эксперт.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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