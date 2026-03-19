Советы

Врач дала три совета желающим избежать сонливости после обеда

Фото: freepik
Российский терапевт Ольга Чистик поделилась, как правильно питаться в обед и что сделать сразу после приема пищи, чтобы избежать появления сонливости, сообщает Zakon.kz.

Рекомендациями врач поделилась в разговоре с "Лентой.ру". По ее словам, желающим избежать сонливости нужно есть рыбу, птицу, мясо, бобовые или творог, а также овощи или фрукты.

Чистик объяснила, что источники белка хорошо насыщают, а клетчатка из растительной пищи помогает избежать резких скачков сахара в крови. От сладкого и выпечки в обед лучше воздержаться.

Еще один совет доктора – употреблять еду в спокойном темпе и не на бегу.

Сразу после окончания приема пищи лучше совершить короткую прогулку. Мягкая активность в виде 10-15 минут спокойной ходьбы на свежем воздухе позволит переключиться и избежать провала энергии.

Ранее врач объяснил, почему во сне течет слюна и когда это опасно.

Аксинья Титова
