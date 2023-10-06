Анти-бодрость: какие продукты вызывают сонливость
По словам врача Наталии Тананакиной, после употребления продуктов, содержащих углеводы – особенно простые, – в крови повышается уровень сахара, после чего быстро падает. Это и вызывает ощущение сонливости, пишет Газета.ru.
"Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды", – рассказала специалист.
Схожую реакцию на человека оказывают продукты, в которых содержится триптофан и магний. Первый компонент является предшественником серотонина, гормона, играющего важную роль в настроении и регуляции сна. Он содержится в индейке, твороге, орехах и семенах. Второй, магний, помогает регулировать сон. Он содержится в орехах, семенах, шпинате, авокадо, бананах и темном шоколаде.
Ранее гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий призвал полностью отказаться от растворимого кофе.