Анти-бодрость: какие продукты вызывают сонливость

Врач-эндокринолог рассказала о продуктах, которые вызывают повышенную сонливость после их употребления, сообщает Zakon.kz.

По словам врача Наталии Тананакиной, после употребления продуктов, содержащих углеводы – особенно простые, – в крови повышается уровень сахара, после чего быстро падает. Это и вызывает ощущение сонливости, пишет Газета.ru.

"Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды", – рассказала специалист.

Схожую реакцию на человека оказывают продукты, в которых содержится триптофан и магний. Первый компонент является предшественником серотонина, гормона, играющего важную роль в настроении и регуляции сна. Он содержится в индейке, твороге, орехах и семенах. Второй, магний, помогает регулировать сон. Он содержится в орехах, семенах, шпинате, авокадо, бананах и темном шоколаде.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий призвал полностью отказаться от растворимого кофе.