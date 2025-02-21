Террористы создали новый сайт с предупреждениями об атаках в Европе
По информации издания Bild, на сайте размещена картинка с видом через лобовое стекло с водительского места автомобиля на прохожих на улице.
На лицах идущих по улицам людей нарисованы прицелы, на бортовом компьютере написан призыв "переезжать" людей, и перечислены города: Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Вена, Брюссель, Антверпен, Зальцбург.
Как пишет издание, органы безопасности Германии, Австрии и Бельгии всерьез воспринимают пропагандистские материалы группировки, поскольку в этих трех странах неоднократно происходили теракты, а правоохранители регулярно предотвращают подобные атаки.
Службы безопасности Германии сейчас особенно обеспокоены: в некоторых городах страны пройдут традиционные уличные карнавалы.
А ранее КНБ заявил о задержании религиозных радикалов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.