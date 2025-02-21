Террористы создали новый сайт с предупреждениями об атаках в Европе

Группировка "Исламское государство" (ИГ), запрещенная в Казахстане, создала новый интернет-сайт на немецком языке, где призывает к терактам в нескольких городах Германии, Австрии и Бельгии, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Bild, на сайте размещена картинка с видом через лобовое стекло с водительского места автомобиля на прохожих на улице.

На лицах идущих по улицам людей нарисованы прицелы, на бортовом компьютере написан призыв "переезжать" людей, и перечислены города: Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Вена, Брюссель, Антверпен, Зальцбург.

Как пишет издание, органы безопасности Германии, Австрии и Бельгии всерьез воспринимают пропагандистские материалы группировки, поскольку в этих трех странах неоднократно происходили теракты, а правоохранители регулярно предотвращают подобные атаки.

Службы безопасности Германии сейчас особенно обеспокоены: в некоторых городах страны пройдут традиционные уличные карнавалы.

А ранее КНБ заявил о задержании религиозных радикалов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.

