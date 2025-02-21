#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
502.47
525.83
5.68
Мир

Часть ракеты Илона Маска упала во двор жителя Польши

Часть ракеты Илона Маска упала во двор жителя Польши, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 01:47 Фото: spacex.com
Во дворе жителя Польши обнаружен объект, предположительно являющийся фрагментом американской ракеты Falcon 9 компании SpaceX, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел 19 февраля. По словам местного жителя Адама Боруцки, он услышал громкий звук возле своего дома, а выйдя во двор, увидел предмет, напоминающий топливный резервуар, лежащий у забора. Мужчина вызвал полицию, которая предварительно установила, что находка может быть частью ракеты, запущенной 1 февраля с базы Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии Starlink Group 11-4.

"Мы разбираемся, как объект оказался в этом месте, но главное, что никто не пострадал", – сообщили в местных правоохранительных органах.

Специалисты Польского космического агентства подтвердили, что над территорией страны произошел неконтролируемый вход в атмосферу одного из элементов ракеты, масса которого могла достигать четырех тонн.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Беспилотник упал в Западном Казахстане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Террористы создали новый сайт с предупреждениями об атаках в Европе
Мир
08:55, 21 февраля 2025
Террористы создали новый сайт с предупреждениями об атаках в Европе
США остановили продажу оружия Украине
Мир
05:18, 21 февраля 2025
США остановили продажу оружия Украине
США восстановили базу времен Второй мировой войны
Мир
03:58, 21 февраля 2025
США восстановили базу времен Второй мировой войны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: