Часть ракеты Илона Маска упала во двор жителя Польши

Во дворе жителя Польши обнаружен объект, предположительно являющийся фрагментом американской ракеты Falcon 9 компании SpaceX, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел 19 февраля. По словам местного жителя Адама Боруцки, он услышал громкий звук возле своего дома, а выйдя во двор, увидел предмет, напоминающий топливный резервуар, лежащий у забора. Мужчина вызвал полицию, которая предварительно установила, что находка может быть частью ракеты, запущенной 1 февраля с базы Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии Starlink Group 11-4.

"Мы разбираемся, как объект оказался в этом месте, но главное, что никто не пострадал", – сообщили в местных правоохранительных органах.

Специалисты Польского космического агентства подтвердили, что над территорией страны произошел неконтролируемый вход в атмосферу одного из элементов ракеты, масса которого могла достигать четырех тонн.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Беспилотник упал в Западном Казахстане.