Выследили и пробили колесо: двое мужчин украли девять миллионов тенге из машины

В Астане двое мужчин украли девять миллионов тенге из машины, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что у него из машины украли деньги.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двоих мужчин, причастных к автомобильной краже.

"Потерпевший в вечернее время зашел в обменный пункт, где обменял денежные средства в размере девяти миллионов тенге и положил в барсетку. За его действиями следили злоумышленники. Пока мужчина находился в обменнике, один из них проколол колесо на его автомашине. Выйдя, потерпевший, ничего не подозревая, сел в авто и поехал. Проехав не более 100 метров, он заметил пробитое колесо. Остановившись у обочины, водитель, не закрыв салон автомобиля, принялся устанавливать запасное. Этим моментом и воспользовались двое мужчин, которые добежали до авто и завладели барсеткой с деньгами. Пропажу водитель обнаружил лишь по окончании ремонта, когда сел за руль своего авто", – рассказали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Они дали признательные показания, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Ранее в столице преступники-неудачники со второй попытки украли сейф из магазина.