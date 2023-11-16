Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Выследили и пробили колесо: двое мужчин украли девять миллионов тенге из машины

Выследили и пробили колесо: двое мужчин украл девять миллионов тенге из машины Фото: Zakon.kz
В Астане двое мужчин украли девять миллионов тенге из машины, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что у него из машины украли деньги. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские  установили двоих мужчин, причастных к автомобильной краже.

"Потерпевший в вечернее время зашел в обменный пункт, где обменял денежные средства в размере девяти миллионов тенге и положил в барсетку. За его действиями следили злоумышленники. Пока мужчина находился в обменнике, один из них проколол колесо на его автомашине. Выйдя, потерпевший, ничего не подозревая, сел в авто и поехал. Проехав не более 100 метров, он заметил пробитое колесо. Остановившись у обочины, водитель, не закрыв салон автомобиля, принялся устанавливать запасное. Этим моментом и воспользовались двое мужчин, которые добежали до авто и завладели барсеткой с деньгами. Пропажу водитель обнаружил лишь по окончании ремонта, когда сел за руль своего авто", – рассказали в полиции. 

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Они дали признательные показания, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Ранее в столице преступники-неудачники со второй попытки украли сейф из магазина. 

Читайте также

В Центре социального обслуживания Актобе избили мужчину: полиция проводит проверку
В Центре социального обслуживания Актобе избили мужчину: полиция проводит проверку
Организаторам финансовой пирамиды Antares вынесли приговор в Астане
Обман на 245 млн тенге: организаторов финансовой пирамиды осудили в Астане
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Анастасия Стативкина
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления