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Мир

Дональд Трамп снял с должности главу генштаба США Чарльза Брауна

Трамп уволил Чарльза Брауна, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 10:17 Фото: wikipedia
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Чарльза Брауна, сообщает Zakon.kz.

В своей социальной сети Truth Social он поблагодарил генерала за более чем 40-летнюю службу стране, в том числе на этой должности. Он назвал Брауна "прекрасным джентльменом" и "выдающимся лидером". Кроме того, американский лидер пожелал генералу и его семье "великого будущего".

Он также заявил, что номинирует на этот пост генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил (ВВС) США Дэна "Разина" Кейна. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат.

"Сегодня я имею честь сообщить, что назначаю генерал-лейтенанта ВВС Дэна "Разина" Кейна следующим председателем Объединенного комитета начальников штабов. Генерал Кейн – опытный пилот, эксперт по национальной безопасности, успешный предприниматель и "боец" со значительным опытом межведомственных и специальных операций. Во время моего первого срока Разин сыграл важную роль в полном уничтожении халифата ИГИЛ. Это было сделано в рекордно короткие сроки – за несколько недель. Многие так называемые военные "гении" говорили, что на победу над ИГИЛ потребуются годы. Генерал Кейн, с другой стороны, сказал, что это можно сделать быстро, и он справился", – написал Трамп.

Ранее иностранные СМИ обсуждали информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского национального агентства по ядерной безопасности.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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