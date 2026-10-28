Дональд Трамп предложил сделать Венесуэлу штатом США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, сообщает Zakon.kz.

По данным The Hill, об этом он заявил 27 октября 2026 года во время выступления перед сторонниками в городе Корпус-Кристи в Техасе.





"Возможно, однажды, уже скоро, она станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем ее 51-м штатом", – сказал Дональд Трамп.

Он также предположил, что вместо президента в стране можно было бы избирать губернатора. Американский лидер связал свои заявления с расширением нефтяного сотрудничества между двумя странами. По его словам, Венесуэла направила в США миллион баррелей нефти, а договоренности предусматривают дальнейшие инвестиции и развитие добычи.

Издание отмечает, что Трамп и ранее высказывался о возможном присоединении Венесуэлы. Однако исполняющая обязанности президента страны Дельси Родригес отвергла эту идею, заявив, что Венесуэла намерена защищать свой суверенитет и независимость.

27 октября 2026 года "Акорда" раскрыла содержание телеграммы от Трампа Токаеву. Он отметил, что с нетерпением ожидает встречи на саммите G20 в декабре.