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Мир

Дональд Трамп предложил сделать Венесуэлу штатом США

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 08:03 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп допустил возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, сообщает Zakon.kz.

По данным The Hill, об этом он заявил 27 октября 2026 года во время выступления перед сторонниками в городе Корпус-Кристи в Техасе.


"Возможно, однажды, уже скоро, она станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем ее 51-м штатом", – сказал Дональд Трамп.

Он также предположил, что вместо президента в стране можно было бы избирать губернатора. Американский лидер связал свои заявления с расширением нефтяного сотрудничества между двумя странами. По его словам, Венесуэла направила в США миллион баррелей нефти, а договоренности предусматривают дальнейшие инвестиции и развитие добычи.

Издание отмечает, что Трамп и ранее высказывался о возможном присоединении Венесуэлы. Однако исполняющая обязанности президента страны Дельси Родригес отвергла эту идею, заявив, что Венесуэла намерена защищать свой суверенитет и независимость.

27 октября 2026 года "Акорда" раскрыла содержание телеграммы от Трампа Токаеву. Он отметил, что с нетерпением ожидает встречи на саммите G20 в декабре.

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Камила Салкымбаева
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