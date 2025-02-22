Подросток в России нашел пистолет и случайно ранил себя

В Выборгском районе Петербурга 15-летний подросток случайно ранил себя из пневматического пистолета, сообщает Zakon.kz.

Издание "Конкретно.ру" пишет, что парня доставили в детскую больницу с инородным телом в области левой кисти, врачи извлекли из руки мальчика металлическую пулю.

По словам школьника, накануне около торгового центра "Крыша" он нашел пневматический пистолет и, осматривая его, случайно выстрелил себе в руку.

По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что односельчане выстрелили из ружья в 20-летнего жителя Уральска.