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Мир

Подросток в России нашел пистолет и случайно ранил себя

подросток нашел пистолет и случайно себя подстрелил, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 10:24 Фото: pixabay
В Выборгском районе Петербурга 15-летний подросток случайно ранил себя из пневматического пистолета, сообщает Zakon.kz.

Издание "Конкретно.ру" пишет, что парня доставили в детскую больницу с инородным телом в области левой кисти, врачи извлекли из руки мальчика металлическую пулю.

По словам школьника, накануне около торгового центра "Крыша" он нашел пневматический пистолет и, осматривая его, случайно выстрелил себе в руку.

По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что односельчане выстрелили из ружья в 20-летнего жителя Уральска.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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