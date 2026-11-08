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Подросток случайно откопал то, что искали веками

Фото: magniific, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 00:47 Фото: magniific
17-летний подросток из США во время школьной поездки в Израиль случайно нашел древнеегипетский амулет возрастом 3300 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of Israel, подросток обнаружил уникальный артефакт в национальном парке Тель-Гезер. Шело Атун, учащийся старшей школы Мусс в Израиле, заметил небольшую печать в форме скарабея во время прогулки по Иудейской низменности.

Амулет, украшенный изображениями двух кобр, относится к эпохе поздней бронзы. Экспертизу находки провел профессор Тель-Авивского университета Идо Кох.

Атун прибыл в Израиль всего за два дня до этого и участвовал в первой учебной поездке года вместе с деканом студентов Бенджи Хайном.

"Мы только что отошли от ворот Тель-Гезер и поднимались по склону к алтарю", – вспоминает он.

От скуки подросток поднял камень и бросил его, но тот ударился о другую породу и обнажил круглый блестящий предмет.

"Я подумал: о, смотри-ка! Поднял, перевернул и увидел два изображения, похожих на букву нун", – рассказал Атун.

Школьник показал находку декану Бенджи Хайну, который от восторга начал прыгать и объяснил всю ценность артефакта. Находку передали Управлению древностей Израиля (IAA), а подростка наградили сертификатом.

Профессор Идо Кох пояснил, что скарабей с изображением двух кобр и иероглифом "нб" ("господин") относится ко времени египетского правления Ханааном около 3500 лет назад. В древности такой жук символизировал новую жизнь.

В древности Тель-Гезер был ключевым ханаанским городом, а сегодня является национальным парком. Представитель IAA Амит Мелман подчеркнул важность того, что молодежь через личный опыт соприкасается с историей, и напомнил, что найденные артефакты нельзя перемещать самостоятельно.

Ранее в Испании археологи обнаружили сотни доисторических гравюр возрастом около 26 тысяч лет в пещере, которую десятилетиями посещали туристы. Находка полностью изменила научные представления о регионе.

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Канат Болысбек
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