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Мир

Более миллиона мигрантов могут депортировать из США по ускоренной процедуре

в США ускоряют процедуру депортации, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 01:53 Фото: pixabay
Соединенные Штаты Америки в рамках ускоренной процедуры могут выслать из страны более миллиона мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

"Администрация Трампа поручила федеральным служащим выявить иммигрантов, которых можно быстро выслать из США без судебного разбирательства, в рамках своей стратегии по расширению депортаций. Более одного миллиона мигрантов, допущенных в США в соответствии с рядом инициатив администрации бывшего президента Джо Байдена, могут быть подвергнуты процедуре "ускоренной высылки", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, в общей сложности миграционным сотрудниками поручили изучить более 8 млн дел о депортации, чтобы увеличить темпы выдворения мигрантов.

Если раньше процедура ускоренного ускорения действовала в пределах 100 миль от границы Мексикой, то сейчас власти США фактически хотят распространить ее действие на всю страну, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что казахстанцев депортировали из США и вместе с другими мигрантами отправили в Коста-Рику.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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