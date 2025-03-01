Более миллиона мигрантов могут депортировать из США по ускоренной процедуре

Соединенные Штаты Америки в рамках ускоренной процедуры могут выслать из страны более миллиона мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

"Администрация Трампа поручила федеральным служащим выявить иммигрантов, которых можно быстро выслать из США без судебного разбирательства, в рамках своей стратегии по расширению депортаций. Более одного миллиона мигрантов, допущенных в США в соответствии с рядом инициатив администрации бывшего президента Джо Байдена, могут быть подвергнуты процедуре "ускоренной высылки", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, в общей сложности миграционным сотрудниками поручили изучить более 8 млн дел о депортации, чтобы увеличить темпы выдворения мигрантов.

Если раньше процедура ускоренного ускорения действовала в пределах 100 миль от границы Мексикой, то сейчас власти США фактически хотят распространить ее действие на всю страну, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что казахстанцев депортировали из США и вместе с другими мигрантами отправили в Коста-Рику.