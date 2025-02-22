Кот провел четыре недели без еды в Атлантическом океане
Фото: Facebook/Kitten Rescue Curacao Foundation
Кот забрался в контейнер сухогруза в голландской Северной Брабанте и четыре недели плавал без еды по Атлантическому океану от Нидерландов до Карибских островов, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным NOS Nieuws, сотрудники AMC Cargo обнаружили его, только когда распечатали контейнер в конечной точке маршрута – на острове Кюрасао у берегов Венесуэлы.
После путешествия черно-белый кот был напуган, поэтому сотрудникам транспортной компании пришлось заманивать его в клетку с пищей. После этого его передали сотрудникам фонда Kitten Rescue Curaçao Foundation, в котором животное кормят, лечат и ищут ему хозяев. Пока не установлено, принадлежал ли он кому-то раньше. Чипа на коте не выявили.
Ранее сообщалось, что жестокое обращение продавца с кошкой в Алматы попало на видео.
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