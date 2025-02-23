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Мир

В Ватикане переживают за жизнь Папы Римского

В Ватикане переживают за жизнь Папы Римского , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 06:30 Фото: Riccardo De Luca - Update / Shutterstock
Папа Франциск, который находится в больнице уже больше недели, остается в "критическом" состоянии. 22 февраля у него развился "астматический респираторный синдром", сообщает Zakon.kz.

По данным издания CNN, в субботу Ватикан сообщил, что понтифик останется в больнице после диагностированной у него пневмонии и не будет читать еженедельную молитву Angelus – всего третий раз за его почти 12-летнее папство.

"Сегодня утром у Папы Франциска развился астматический респираторный криз продолжительной степени тяжести, который также потребовал применения кислорода с высокой скоростью потока", – написал Ватикан о больном Папе, который проходит лечение от пневмонии.

В начале недели состояние священнослужителя казалось более обнадеживающим: 20 февраля Ватикан сообщил, что он "положительно" реагирует на лечение пневмонии.

Сложность в том, что у Фрэнсиса, который родом из Аргентины, есть уязвимость к респираторным инфекциям. В молодости он перенес тяжелую пневмонию, которая привела к удалению части легкого.

Ранее сообщалось, что на площади Святого Петра Папа Римский смог прочитать только начало проповеди из-за тяжелой формы бронхита. После его экстренно госпитализировали.

Аксинья Титова
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