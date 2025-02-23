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Мир

Мать 13-го ребенка Илона Маска подала на него в суд

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 10:40 Фото: TED/Marla Aufmuth
Отчаявшаяся получить ответ от знаменитого отца своего ребенка американская блогер и активистка Эшли Сент-Клер перестала осаждать Илона Маска в соцсетях и подала на него в суд, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, 26-летняя мать 13-го отпрыска миллиардера намерена добиться единоличной опеки над их общим сыном.

Полугодовалый мальчик проходит под инициалами R.S.C., из чего следует, что ему присвоена фамилия матери. 53-летний Маск при появлении ребенка на свет не присутствовал, а впоследствии видел его всего трижды и никакого участия в воспитании сына не принимает.

Также Сент-Клер намерена через суд установить отцовство миллиардера. По ее словам, Илон и сам неоднократно признавал себя отцом ее сына в переписке, правда, теперь он хранит молчание.

Аксинья Титова
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