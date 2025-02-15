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Мир

Американская писательница заявила, что родила Илону Маску 13 ребенка

писательница говорит, что родила от Илона Маска, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 18:19 Фото: Instagram/realashleystclair/wikipedia
26-летняя американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер заявила о том, что миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления Илон Маск стал отцом в 13-й раз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post со ссылкой на активистку, малышу уже пять месяцев. Она отметила, что не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить ребенка от лишнего внимания.

"Пять месяцев назад у меня на свет появился новый ребенок. Илон Маск – отец", – приводит слова Сент-Клер издание.

Сент-Клер пообещала, что сделает все возможное, чтобы ребенок рос в безопасности. Женщина призвала представителей СМИ "уважать тайну личной жизни".

Маск пока не отреагировал на публикацию.

На сегодня известно, что Маск стал отцом 12 раз. Дети бизнесмена от первого брака: сын по имени Невада (родился в 2002 году и погиб в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти), двойняшки, мальчики Гриффин и Ксавьер (родились в 2004 году), тройняшки Дамиан, Саксон и Кай (родились в 2006 году). Дети Маска от третьего брака: сын Экс Эш Эй-Твелв (2020 года рождения), дочь Экза Дарк Сайдерил (2021 года рождения), сын Техно "Тау" Механикус (2023 года рождения).

Известно и о внебрачных детях бизнесмена. В ноябре 2021 года у топ-менеджера компании Neuralink Шивон Зилис родились близнецы, для которых Маск стал донором спермы. Позже миллиардер решил, что дети будут носить его фамилию.

Ранее сообщалось, что разработчик ChatGPT – компания OpenAI – отверг предложение Илона Маска, подавшего заявку в совет директоров корпорации на ее покупку за 97,4 млрд долларов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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