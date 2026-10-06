Китай пробурил новую сверхглубокую скважину

В северной части китайской пустыни Такламакан завершено бурение глубокой скважины. 2 октября скважина Чжэньтань-1, расположенная в уезде Вэньсу Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, достигла глубины 8345 метров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CGTN, это вторая сверхглубокая скважина, пробуренная с использованием первой в Китае буровой установки отечественной разработки глубиной 12 000 метров .

Скважина предназначена для разведки нефтегазового потенциала крупных структурных ловушек в глубоководной северо-западной части Таримского бассейна, особенно тех, которые относятся к синийскому периоду, а также для выявления новых районов расширения запасов нефти и газа.

Фото: CCTV

Буровая установка глубиной 12 000 метров оснащена стальной вышкой высотой 82 метра , способной выдерживать максимальную нагрузку в 665 тонн. Благодаря ее разработке Китаю больше не нужно полагаться на импортные буровые установки для бурения скважин глубиной более 10 000 метров.

Это уже второе успешное применение буровой установки. Оснащенная буровой лебедкой мощностью 6000 лошадиных сил, самой мощной в своем роде в Китае, и подъемной системой грузоподъемностью 900 тонн, установка может поднимать груз, эквивалентный двум высокоскоростным поездам. Ее интеллектуальная система управления обеспечивает автоматизацию операций на протяжении всего процесса бурения.

На Таримском нефтяном месторождении сейчас пробурено более 270 скважин глубиной более 8000 метров, что составляет более половины от общего числа скважин в Китае. В 2025 году здесь завершили бурение первой в Китае скважины глубиной более 10 000 метров – Шендитаке-1.

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