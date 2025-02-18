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Мир

Учусь жить только на пенсию: Лолита на фоне отмены концертов сняла шутливый ролик

Лолита после отмены считает, как прожить на пенсию , фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 20:19 Фото: Instagram/lolitamilyavskaya
61-летняя российская певица Лолита Милявская высказалась о том, как она будет обходиться без прежних гонораров. Артистка отправилась в продуктовый магазин, внимательно присмотрелась к ценам и стала рассуждать о жизни на пенсию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, после скандальной вечеринки Ивлеевой артистка столкнулась с массовой отменой концертов. Недавно ей пришлось отменить мероприятия в ряде российских городов, также она исчезла из некоторых телепередач.

На своей странице Instagram певица в шутливой форме опубликовала ролик, на котором смотрит стоимость продуктов.

"Учусь жить только на пенсию. Дай Бог здоровья всем, кто ее поднял. Мне в этом месяце деноминировали пенсию, она теперь 27 тыс. рублей (146 тыс. тенге). Квартплата у меня 24 тыс. рублей (130 тыс. тенге), значит, остаются 3 тыс. (16 тыс. тенге), это если я не болею, на месяц. Давайте посмотрим, что я могу поесть", – говорит Лолита.


В комментариях под видео пользователи посочувствовали артистке:


  • "Это вы еще не считали бытовую химию, порошок, шампунь, зубную пасту и краску для волос. Плохо все очень!"
  • "Красотка. Смешно и плакать хочется". 
  • "Наверное бюджетно жить только в хижине и питаться тем, что дает природа".
  • "Было бы смешно, если бы не было так грустно".

Отметим, что недавно Лолите пришлось отменить концерт в Волгограде. Певице поставили жесткие условия для проведения мероприятия. Ранее певица резко высказалась о Филиппе Киркорове на фоне его конфликта с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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