Учусь жить только на пенсию: Лолита на фоне отмены концертов сняла шутливый ролик
Фото: Instagram/lolitamilyavskaya
61-летняя российская певица Лолита Милявская высказалась о том, как она будет обходиться без прежних гонораров. Артистка отправилась в продуктовый магазин, внимательно присмотрелась к ценам и стала рассуждать о жизни на пенсию, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Starhit, после скандальной вечеринки Ивлеевой артистка столкнулась с массовой отменой концертов. Недавно ей пришлось отменить мероприятия в ряде российских городов, также она исчезла из некоторых телепередач.
На своей странице Instagram певица в шутливой форме опубликовала ролик, на котором смотрит стоимость продуктов.
"Учусь жить только на пенсию. Дай Бог здоровья всем, кто ее поднял. Мне в этом месяце деноминировали пенсию, она теперь 27 тыс. рублей (146 тыс. тенге). Квартплата у меня 24 тыс. рублей (130 тыс. тенге), значит, остаются 3 тыс. (16 тыс. тенге), это если я не болею, на месяц. Давайте посмотрим, что я могу поесть", – говорит Лолита.
В комментариях под видео пользователи посочувствовали артистке:
- "Это вы еще не считали бытовую химию, порошок, шампунь, зубную пасту и краску для волос. Плохо все очень!"
- "Красотка. Смешно и плакать хочется".
- "Наверное бюджетно жить только в хижине и питаться тем, что дает природа".
- "Было бы смешно, если бы не было так грустно".
Отметим, что недавно Лолите пришлось отменить концерт в Волгограде. Певице поставили жесткие условия для проведения мероприятия. Ранее певица резко высказалась о Филиппе Киркорове на фоне его конфликта с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой.
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