Учусь жить только на пенсию: Лолита на фоне отмены концертов сняла шутливый ролик

61-летняя российская певица Лолита Милявская высказалась о том, как она будет обходиться без прежних гонораров. Артистка отправилась в продуктовый магазин, внимательно присмотрелась к ценам и стала рассуждать о жизни на пенсию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, после скандальной вечеринки Ивлеевой артистка столкнулась с массовой отменой концертов. Недавно ей пришлось отменить мероприятия в ряде российских городов, также она исчезла из некоторых телепередач.

На своей странице Instagram певица в шутливой форме опубликовала ролик, на котором смотрит стоимость продуктов.

"Учусь жить только на пенсию. Дай Бог здоровья всем, кто ее поднял. Мне в этом месяце деноминировали пенсию, она теперь 27 тыс. рублей (146 тыс. тенге). Квартплата у меня 24 тыс. рублей (130 тыс. тенге), значит, остаются 3 тыс. (16 тыс. тенге), это если я не болею, на месяц. Давайте посмотрим, что я могу поесть", – говорит Лолита.